Ieri 13.633 casi su 264.728 tamponi e 472 decessi

Secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute registrati 13.633 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 264.728 tamponi processati. 472 decessi, per un totale di 84.674 dall'inizio della pandemia

Sono 12 le Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (stesso numero della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, invece, è sceso sotto la soglia critica (30%). Lo rileva la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

L'indice Rt in Italia torna a calare dopo 5 settimane consecutive di aumento, ed è di nuovo sotto la soglia dell'1, a 0,97. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. "Nel periodo 30 dicembre 2020 - 12 gennaio 2020 - si legge nel report - l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85- 1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita; e sotto uno, anche se con un limite superiore dell'intervallo di credibilità sopra uno".

Primi segnali di miglioramento della curva epidemiologica in Italia, dopo 5 settimane di crescita. Si osserva in particolare "una lieve diminuzione dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni", con 339,24 casi per 100.000 abitanti nel periodo 4-17 gennaio contro i 368 per 100.000 dei 14 giorni precedenti. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss.

In calo in Italia i livelli generali di rischio, dopo gli aumenti delle scorse settimane, e tornano a scendere anche i ricoveri, sebbene ancora 12 Regioni, come la scorsa settimana, abbiano tassi di occupazione superiori alle soglie critiche. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss.

Proseguono in tutta Italia le verifiche di polizia tese al rispetto delle norme anti Covid. Secondo i dati diffusi dal Viminale, nella giornata di ieri sono state controllate 90.204 persone, delle quali 1.017 sanzionate amministrativamente e 11 denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus. Sempre ieri, i controlli hanno riguardato anche 14.750 tra esercizi ed attività, con 61 titolari sanzionati e 23 provvedimenti di chiusura.

"Sono quotidianamente in contatto con il comitato tecnico scientifico per poter riprendere gradualmente l'attività sportiva". Lo ha detto il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo a una interpellanza alla Camera sul fenomeno delle risse giovanili. "Tutti i ragazzi che vivono nelle città medie e piccole del nostro Paese - ha concluso - attraverso lo sport testimoniano la loro partecipazione civile e sociale".

"Credo sia difficile vedere riaperti gli stadi per questa stagione. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni. Il Dpcm scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture parziali degli impianti". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, a Titolo V su RaiTre

Spadafora, riapertura stadi? Difficile in questa stagione

Fontana: "RT Lombardia 0,82, in 18 Regioni dato peggiore"

"Pubblicati dall'ISS-Ministero della Salute i dati RT di tutte le Regioni: Lombardia al 0,82. Sono ben 18 le regioni con un dato superiore al nostro". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

AstraZeneca, prime consegne in Ue inferiori al previsto

Le consegne iniziali del vaccino AstraZeneca all'Ue saranno inferiori agli obiettivi prestabiliti a causa di un problema tecnico della produzione. Lo ha reso noto un portavoce dell'azienda farmaceutica in una nota, secondo quanto riporta il Guardian.

Johnson: "Nuova variante è più mortale"

La cosiddetta variante inglese del Covid non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati e "segnali" elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale. Lo ha detto nella conferenza stampa di giornata a Downing Street il premier britannico Boris Johnson, citando un'indicazione corretta da parte degli scienziati a questo proposito, sulla base di alcune prime evidenze registrate in questo senso.

Napoli, Osimhen è guarito dal Covid

L'attaccante nigeriano del Napoli è risultato negativo al tampone. Era positivo al Covid dallo scorso 1 gennaio, da domani potrà tornare ad allenarsi. I DETTAGLI

Rezza: "Misure hanno funzionato, avanti così"

"Le misure di contenimento e le restrizioni hanno funzionato, e bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie". Lo dice il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati emersi nella cabina di regia settimanale.

7 regioni superano quota 1000 nuovi casi, Lombardia a 1.969

La Lombardia resta la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.969 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Sicilia (1.355), Emilia Romagna 1,347, Veneto (1.198), Lazio (1.141), Campania (1.106) e Puglia (1.018).

264.728 test, tasso positività stabile al 5,1%

Sono 264.728 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 267.567. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%).

In calo terapie intensive e ricoveri

Sono 2.390 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto al giorno precedente

I nuovi contagi regione per regione

Lombardia 1.969

Sicilia 1.355

Emilia Romagna 1.347

Veneto 1.198

Lazio 1.141

Campania 1.106

Puglia 1.018

Piemonte 849

P.A. Bolzano 510

Friuli Venezia Giulia 452

Marche 437

Toscana 429

Calabria 368

Abruzzo 318

Liguria 313

Umbria 305

Sardegna 212

P.A. Trento 179

Molise 57

Basilicata 51

Valle d'Aosta 19

472 decessi in Italia

13.633 casi in 24 ore

Brasile, Rio de Janeiro cancella il Carnevale

Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha annunciato la cancellazione del Carnevale 2021, escludendo la possibilità che le celebri sfilate della capitale carioca possano svolgersi a luglio. "E' impossibile organizzarlo, soprattutto durante le vaccinazioni contro il Covid-19". Negli scorsi era stato rinviato a tempo indeterminato

Spadafora: "In contatto con Cts per ripresa graduale sport"

Bozza Iss, Umbria e Bolzano a rischio alto per terza settimana

Una Regione (Umbria) e una Provincia Autonoma (Bolzano) sono state classificate a rischio Alto per la terza settimana consecutiva; "questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale"

Viminale, giovedì 1.017 persone sanzionate

Bozza Iss, in calo ricoveri e livelli di rischio

Bozza Iss, lieve diminuzione curva ma fase delicata

Bozza Iss: Rt a 0,97, in calo dopo 5 settimane

Bozza Iss, terapie intensive 12 Regioni sopra soglia critica

