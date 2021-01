Probabili di Milan-Atalanta: idea Meité per Pioli

Squadre in campo oggi alle 18 a San Siro (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252): Pioli ritrova Leao, Rebic, Krunic e Theo Hernandez ma fa a meno di Romagnoli e Saelemaekers, squalificati. Idea Meité sulla trequarti. Gasperini rilancia in attacco la coppia Zapata-Ilicic, dubbio Pessina LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 19^ GIORNATA Condividi:

Il Milan primo della classe, l'Atalanta che ha frenato con i pareggi contro Genoa e Udinese dopo quattro vittorie di fila. Le squadre di Pioli e Gasperini sono protagoniste nella sfida in programma alle 18 di sabato 23 gennaio a San Siro (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). Confronto numero 119 in Serie A tra i due club: bilancio che sorride ai rossoneri con 51 vittorie contro le 24 dell'Atalanta e i 43 pareggi. Con un altro successo, il Milan raggiungerebbe quota 14 eguagliando il suo miglior girone di andata in Serie A a 20 squadre (1950/51): in quella stagione vinse lo scudetto. Pioli ha vinto 6 delle 14 sfide con Gasperini: in caso di nuova vittoria, l'allenatore nerazzurro diventerebbe l'allenatore più battuto da quello rossonero in Serie A. Occhio anche a Ibrahimovic, che insegue quota 500 gol in carriera con tutti i club (in tutte le competizioni): lo svedese è attualmente a 498. Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Milan, quattro rientri per Pioli leggi anche Tomori-Milan, è ufficiale: in panca con l'Atalanta C'è anche Mario Mandzukic tra i calciatori a disposizione di Stefano Pioli, che alla vigilia del match ha accolto in gruppo anche Tomori, arrivato dal Chelsea: il difensore, che ha scelto la maglia numero 23, sarà tra i convocati. L'allenatore rossonero recupera anche Leao di ritorno dalla squalifica. Krunic e Rebic che si sono negativizzati e Theo Hernandez che è stato dichiarato 'falso positivo'. Sicure però le assenze per squalifica di Romagnoli e Saelemaekers. Out anche Bennacer e Gabbia, infortunati, oltre a Calhanoglu positivo al Covid. Senza il numero 10 è probabile la scelta di un calciatore ‘fisico’ come Meité che possa aiutare anche in fase difensiva, rispetto ad uno tecnico e offensivo come Brahim Diaz. In difesa spazio a Kalulu con Kjaer. C'è Hernandez a sinistra. Nel trio dietro a Ibrahimovic, ci saranno Castillejo e Brahim Diaz con Leao, in pole su Rebic.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Meité, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli