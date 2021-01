Il difensore, atteso nelle prossime ore in Italia, ha già firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri e i documenti sono stati depositati in Lega. Il Milan sta velocizzando tutte le operazioni, così che Tomori possa essere già a disposizione sabato

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. In attesa degli annunci ufficiali e che arrivi in Italia, il contratto del difensore risulta già firmato e depositato in Lega. I rossoneri stanno cercando di accelerare tutto l’iter burocratico, affinché possa essere a disposizione di Stefano Pioli già per la partita di sabato (ore 18:00) contro l’Atalanta. Tomori arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di sterline, pari a 28.2 milioni di euro; una cifra più bassa rispetto a quella proposta inizialmente dal Chelsea, che ne detiene il cartellino.