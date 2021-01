Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese, ultima di Lasagna in bianconero?

approfondimento

Udinese, definito l'arrivo di Llorente dal Napoli

I friulani hanno ritrovato fiducia dopo la buona prestazione con l'Atalanta nel recupero della 10^ giornata di campionato, mercoledì. Di sabato ecco un altro avversario nerazzurro, i difensori di Gotti passano da Muriel e Zapata a Lautaro e Lukaku. Difficile vedere Nuytinck dal primo minuto, ma l'olandese lotterà per prendersi il suo posto, e a farne le spese sarebbe Bonifazi. Su Becao e Samir pochi dubbi, così come sull'impiego di Stryger sulla fascia destra. Sull'altra corsia il ballottaggio è tra Zeegelaar e Molina. A centrocampo Arslan è favorito su Walace. In attacco, al fianco del Tucu Pereyra, ci sarà uno tra Nestorovski e Lasagna. Nel caso in cui Gotti "rischiasse" quest'ultimo, promesso al Verona, sarebbe la sua ultima partita con la maglia dell'Udinese. Al suo posto, da settimana prossima, arriverà Fernando Llorente.



UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. All. Gotti