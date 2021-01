Il girone d'andata si è concluso col Milan in testa al campionato. Rossoneri campioni d'inverno, vero, ma è stato lo stesso Ibra a chiarirlo subito dopo il ko 3-0 contro l'Atalanta: "Non significa niente". Quello che conta in casa Milan, allora, è ripartire, cosa che lo svedese - leader non solo tecnico ma anche emotivo del gruppo ("Questi giovani mi danno energia" aveva detto post Cagliari-Milan) - lo sa fin troppo bene. E allora potrebbe essere questo il significato della stories pubblicata su Instagram dal numero 11 rossonero? Diamoci "un taglio" e ripartiamo dopo la pesante sconfitta. Ripartire, sì, "da zero" come quei (non) capelli (finti). Perché per Ibra non c'è stato alcun vero cambio di look: non una citazione della rasata alla Ronaldo, il Fenomeno, di cui Ibra si è sempre detto fan numero uno, e nemmeno una citazione del proprio passato (ai tempi della Juve era rasato), ma un semplice fotomontaggio. E poi la scritta: "All in", come nel poker. Dare tutto proprio nel periodo - parola sua post gara di San Siro, "questo sarà il momento più difficile" - che il Milan si appresta ad affrontare, a partire dal derby di coppa Italia contro l'Inter di martedì, e con cui si è già dato appuntamento con Conte.