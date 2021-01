Sul 3-0 per l'Atalanta, contatto in area bergamasca tra Zapata e Ibrahimovic. Non c'è rigore, ma vola qualche parola di troppo tra i due. Il colombiano provoca: "Ne volete un altro?". Ibra non incassa il colpo e risponde con sarcasmo. Nel video qui sopra tutto quello che si sono detti in un siparietto imperdibile...

Da un lato una partita ampiamente compromessa per il Milan , dall'altro Zlatan Ibrahimovic che, anche sul 3-0 per l'Atalanta , non perde il suo spirito combattivo e la voglia di segnare. E così succede che a San Siro, nei minuti finali della partita contro i bergamaschi, da una schermaglia nasca un siparietto molto divertente tra lo svedese e l'attaccante nerazzurro Duvan Zapata. Al minuto 88' c'è un contatto nell'area ospite tra i due e, prima di un calcio d'angolo, vola qualche parola di troppo . "Non potete chiudere una partita senza rigori, volete il tredicesimo?”, provoca Zapata . A questo punto Ibra lancia una frecciata molto sarcastica al colombiano : "Ho fatto più gol io che tu partite in carriera".

Ibra a quota 498 gol. Zapata, 373 presenze

Volendo analizzare dal punto di vista dei numeri il battibecco tra Ibra e Zapata, lo svedese i calcoli li ha fatti bene e, a dire il vero, non sono nemmeno particolarmente complessi: il giocatore rossonero ha realizzato 498 gol in carriera (nazionale esclusa), mentre le presenze di Zapata sono 373 dall'esordio con l'América de Cali ad oggi (138 reti in totale). Per raggiungere quota 500, dunque, Zlatan dovrà attendere ancora un po': intanto le statistiche dicono che dal suo esordio nel 1999, in Svezia col Malmö, alla sua avventura bis in rossonero, ha giocato 600^ partite con i club (considerando i soli campionati ed escludendo i PlayOff della MLS).