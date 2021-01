La Juventus sfrutta la sconfitta del Milan e il pareggio dell’Inter e si avvicina alla testa della classifica. Vittoria per 2-0 contro il Bologna e quarto posto a pari punti con l’Atalanta (ma con la gara col Napoli da recuperare). I bianconeri, dopo il successo in Supercoppa, sono ora a -5 dal secondo posto e a -7 dal primo. Al termine della partita con i rossoblù, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Era importante vincere. Dopo la Supercoppa poteva esserci un po’ di appagamento, invece abbiamo fatto bene. Peccato per le troppe occasioni sbagliate, così le gare rimangono in bilico. Potevamo fare meglio. Abbiamo subìto delle ripartenze e ci dobbiamo lavorare, ma sono dovute anche alle nostre: finivamo spesso davanti al loro portiere, quindi qualche ripartenza puoi prenderla". Riguardo alla ricerca dell’attaccante sul mercato, Pirlo ha dichiarato: "Non aspettiamo nessuno, se ci saranno opportunità siamo alla finestra e vedremo, ma non cambierebbe comunque il nostro equilibrio. Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando ciò che succede, non abbiamo l'obbligo di prendere la punta. Non c’è molto in giro, e in caso si tratterà di una cosa last minute di cui saremmo felici".