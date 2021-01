Paratici: "Mercato di opportunità, non necessità"

Il dirigente bianconero ha parlato a margine della sfida contro il Bologna: "Mercato? Non abbiamo necessità, la finestra di gennaio è fatta di opportunità. Crediamo molto in Kulusevski". Poi sul momento della Juve: "Altalena di emozioni, dalla sconfitta con l'Inter alla vittoria in Supercoppa. Parole Chiellini? Quando i più anziani parlano non lo fano mai a caso"

Un sesto posto in classifica da migliorare (con la gara contro il Napoli ancora da recuperare) e le battute d’arresto di Milan e Inter da sfruttare. Dopo la Supercoppa vinta mercoledì a Reggio Emilia contro la squadra di Gattuso, la Juventus arriva alla gara contro il Bologna con tante motivazioni. E con attenzioni anche al calciomercato. A tal proposito, prima della partita contro i rossoblù è intervenuto Fabio Paratici ai microfoni di DAZN: "Se siamo in una fase di riflessione riguardo al mercato? Non abbiamo necessità, il mercato di gennaio è fatto di opportunità . Stiamo alla finestra e vediamo se succederà qualcosa che ci può interessare" ha dichiarato il Managing Director dell’Area Football bianconera. " Kulusevski è un giocatore giovane e spesso ce ne dimentichiamo. Ha grande valore e noi crediamo molto in lui".

"Altalena di emozioni. Chiellini non parla mai a caso"

leggi anche

Juventus-Bologna LIVE

Paratici ha anche parlato del momento attuale della squadra: "C’è stata un’altalena di emozioni, dalla sconfitta con l'Inter in campionato alla vittoria in Supercoppa contro il Napoli. Le parole di Chiellini dopo l'Inter su fame e determinazione? Abbiamo un gruppo di giocatori in cui i più anziani conoscono bene l'ambiente e quando parlano non lo fanno mai a caso. Il campione quando è ferito ha dentro qualcosa di diverso, ed è difficile da affrontare. Non penso che oggi dovremo per avere una consistenza maggiore o minore. Giochiamo ogni tre giorni, e cerchiamo sempre di interpretare le partite al meglio. Ci siamo quasi sempre riusciti, ma in un paio di occasioni come contro l'Inter non abbiamo fatto bene.".