Pessina l'equilibratore

approfondimento

I 10 nomi più caldi degli ultimi giorni di mercato

Sebbene la qualità dell'ex Metalist non sia in discussione, è proprio il ruolo e l'equilibrio in campo il punto fondamentale che lo ha portato al progressivo scollamento con il suo allenatore. "La scelta è stata dettata dal fatto che io avessi bisogno di provare un altro tipo di squadra: stavamo soffrendo e in quel momento magari Gomez non si adattava" aveva spiegato Gasperini, ricevendo - tramite social - la risposta dell'argentino attraverso dei video in cui si sottolineava la fase di ripiegamento difensivo messa in pratica dallo stesso. Con il Papu fuori dai giochi, il mister dei bergamaschi ha optato per Pessina al suo posto e i risultati si sono visti: il classe '97 ha garantito ai suoi più copertura e meno rischi, grazie al maggior pressing e a un costante raddoppio. Situazione tattica ben evidenziata in occasione dell'ultima trasferta vittoriosa in casa del Milan, quando ha 'neutralizzato' per tutta la partita il lavoro di Tonali in cabina di regia senza lasciargli mai spazio. Titolare 10 volte nelle ultime 12 giornate, con lui in campo la Dea non ha mai subito più di un gol nella stessa partita.