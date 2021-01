Cagliari, squadra in ritiro per uscire dalla crisi

I rossoblù non vincono da inizio novembre e nelle ultime sette gare hanno collezionato altrettante sconfitte (sei in campionato e una in Coppa Italia). Una scelta per ritrovarsi in vista della sfida col Sassuolo

Sette sconfitte consecutive e una classifica che vede il Cagliari al terzultimo posto con soli 14 punti quando è stata raggiunta la metà del campionato. Una tendenza da invertire quanto prima, per i rossoblù, che andranno in ritiro da mercoledì per ritrovarsi e preparare il prossimo impegno. Eusebio Di Francesco affronterà il suo passato in una partita della massima importanza, domenica alle 15:00 contro il Sassuolo. La decisione del ritiro è stata presa per uscire insieme e compatti dalla crisi, non si tratta di un provvedimento punitivo. Il presidente Tommaso Giulini, infatti, dopo l’ultimo ko col Genoa aveva ribadito di credere nel progetto tecnico.