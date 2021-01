Se la vittoria all'ultimo minuto contro lo Spezia ha momentaneamente diradato le nubi intorno al futuro di Paulo Fonseca, in casa Roma continua a tenere banco il rapporto tra l'allenatore portoghese e Edin Dzeko: tensione tra i due che ha portato alla mancata convocazione dell'attaccante bosniaco per l'ultima sfida di campionato, giustificata ufficialmente da una contusione subita nei giorni precedenti alla gara. Una situazione che ha immediatamento aperto anche a eventuali scenari di mercato, che però al momento non trovano riscontri concreti. Con l'avvicinarsi della chiusura della sessione invernale (che si concluderà alle ore 20 dell'1 febbraio) e le difficoltà nel trovare una soluzione realistica in così pochi giorni, il futuro di Edin Dzeko si fa sempre più a tinte giallorosse. E siccome i due protagonisti della vicenda si troveranno con tutta probabilità a condividere anche i prossimi mesi, la società (in particolare Tiago Pinto) sta cominciando a ragionare su un possibile incontro tra Dzeko e Fonseca per chiarire le divergenze: colloquio che non è ancora avvenuto, con l'attaccante bosniaco che continua ad allenarsi a parte a Trigoria, ma che i dirigenti cominciano a valutare per i prossimi giorni.