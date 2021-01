Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur: violata la zona arancione?

Il giocatore della Juventus avrebbe festeggiato il compleanno della compagna in Valle d'Aosta, violando la normativa anti-Covid sui trasferimenti fra Regioni. In corso accertamenti dei carabinieri

Approfittando della mancata convocazione per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, Cristiano Ronaldo si sarebbe una vacanza lampo a Courmayeur per festeggiare i 27 di Georgina Rodriguez (come testimoniato da un video postato sui social e poi cancellato).

ANSA: in corso accertamenti dei carabinieri

Il fatto, se confermato, rappresenterebbe una violazione delle norme anti-Covid previste nell'ultimo DPCM. Al di fuori di pochi casi previsti (come i motivi di lavoro o, ad esempio, il possesso di una seconda casa), infatti, non è consentito cambiare regione se è in zona arancione (come Piemonte e Valle d'Aosta). I carabinieri del Gruppo Aosta, secondo quanto riporta l'agenzia ANSA, stanno conducendo accertamenti sul caso.