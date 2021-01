Ieri in Italia 15.204 nuovi casi e 467 decessi

In base al bollettino diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 15.204 contagi e 467 vittime in più. Sono stati effettuati 293.770 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività sale al 5,17%, ieri era del 4,1%. Il numero degli attualmente positivi è diminuito di 4.448 unità (in totale sono 477.969). Incremento di 19.172 guariti. Il Veneto è la regione con il maggiore aumento di casi (2.385), seguito da Lombardia (2.293) e Lazio (1.338)

