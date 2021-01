Il turco è risultato negativo al Covid dopo l'ultimo tampone molecolare: ora si sottoporrà a degli esami previsti dal protocollo, poi se arriverà l'ok dai medici raggiungerà la squadra a Bologna SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI - CORONAVIRUS: DATI E NEWS Condividi:

Un nuovo rinforzo per Stefano Pioli e questa volta il calciomercato non centra. L’allenatore del Milan può infatti gioire per le buone notizie arrivate da Hakan Calhanoglu, uno dei punti fermi del suo scacchiere tattico: come annunciato dal club e dallo stesso numero 10 rossonero su Instragram, il turco è risultato negativo al tampone molecolare. "AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica", si legge nella nota pubblicata dal club.

Pronto a raggiungere la squadra a Bologna leggi anche Pioli: "Ibra non è un razzista" Calhanoglu, dunque, è guarito dal Covid: in giornata si sottoporrà alle classiche visite di rito, che prevedono anche un ECG che dovrà scongiurare varie problematiche causate dal virus, poi se l’esito degli esami sarà positivo e arriverà dunque il via libera dei medici raggiungerà la squadra direttamente a Bologna (sabato alle ore 15 al Dall’Ara il Milan scenderà in campo contro la squadra di Mihahjlovic). Toccherà poi a Pioli decidere - anche in base alle condizioni del turco - se impiegarlo dal primo minuto o magari a partita in corso.