Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in tv

Comincia il girone di ritorno per Sampdoria e Juventus: sfida molto importante al Luigi Ferraris, che metterà Claudio Ranieri di fronte ai bianconeri, da lui guidati al ritorno del club in Serie A dal 2008 al 2010. Blucerchiati che hanno concluso il girone d'andata al decimo posto e vogliono continuare a macinare punti, per non ripetere il campionato di sofferenza che li ha visti protagonisti dall'anno scorso. Contro troveranno però una Juventus che non può permettersi ulteriori passi falsi, se non vuole veder scappare via (forse in maniera definitiva) la coppia di testa composta da Milan e Inter.