Lotta scudetto: chi vince secondo la piazza social

Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 abbiamo analizzando tutte le conversazioni pubblicate dall’inizio della stagione, inerenti la vittoria del campionato e la lotta scudetto, ed è proprio il Milan la squadra che sarebbe destinata a diventare campione d’Italia nel 27,4% dei contenuti pubblicati , almeno per ora. Seconda la Juventus (25,8%), terza l’Inter (13,7%), quarto il Napoli (12,2%). Juve che è risalita nelle ultime settimane, continua a crescere e alla fine rientrerà in piena corsa scudetto, #finoallafine.

Previsioni cambiate nel 2021

Rispetto alla rilevazione effettuata due mesi fa, le previsioni dei tifosi sono cambiate: il Milan era secondo, la Juve terza, l’Inter quarta ma soprattutto era il Napoli la squadra favorita, nonostante un andamento abbastanza incostante in campionato; nella prevalenza delle conversazioni si osservava una forte relazione tra Napoli e la parola scudetto, il “sentiment” - l’analisi, in tempo reale, delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi personaggio, evento, locale o globale – era nettamente positiva. Nel 2021 le cose sono cambiate: la Juve resta stabile con un trend molto favorevole, ma il Milan convince più di tutte le concorrenti, con uno scatto in avanti dovuto ai risultati (la vittoria a Bologna non era scontata dopo l’asfaltata subìta contro l’Atalanta) e all’ultima sessione di calciomercato, con acquisti di giocatori importanti. Fattori che hanno fatto registrare un nuovo picco delle conversazioni in questi primi giorni di febbraio, dopo un breve periodo di flessione. Umori e opinioni fluide, mutevoli, come tipicamente si osserva sui social media; bolle di conversazioni fluttuanti sui risultati sportivi, ma il tendenziale dall’inizio della stagione sembra chiaro: nella piazza social si dice che il Milan è stabilmente competitivo e può ambire al titolo di campione d’Italia.