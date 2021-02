Dieci anni fa arbitrava la semifinale playoff di Prima Categoria siciliana passata alla storia per essere quella della punizione di Simone Bonfiglio: uno dei tormentoni social più cliccati di sempre. Domenica Alberto Santoro, della sezione di Messina, farà il suo esordio in Serie A in Udinese-Verona

Aprile 2011: si giocava la semifinale playoff di Prima Categoria siciliana tra Sinagra e Rocca di Caprileone partita passata alla storia per la punizione di Simone Bonfiglio esaltata da una telecronaca che è diventata uno dei tormentoni di sempre sui social network. In campo, con i protagonisti delle due squadre c’era anche Alberto Santoro, giovane arbitro della sezione di Messina. Dieci anni dopo sarà lui a esordire in Serie A: è stato scelto per dirigere Udinese-Verona.

L'augurio del Sinagra

Uno dei due club (il Sinagra) l’ha voluto ricordare così su Facebook: "Il Sinagra Calcio rivolge un grosso in bocca al lupo e si complimenta con Alberto Santoro, che domenica pomeriggio dirigerà il suo primo match in Serie A. Il fischietto messinese, prima di raggiungere questo prestigioso traguardo, ha arbitrato negli anni diverse gare del Sinagra Calcio. La più famosa, certamente, resterà la semifinale playoff 2010/2011 contro il Rocca di Caprileone, passata alla storia per il goal su punizione di Simone Bonfiglio che ha fatto poi il giro del web".