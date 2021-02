Juventus-Roma, le chiavi tattiche della sfida

Juventus e Roma sono squadre molto diverse da quelle che si incontrarono lo scorso anno. Per entrambe lo scontro diretto è fondamentale per dare una svolta alla propria stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 sabato 6 febbraio alle 18

Febbraio è un mese cruciale per la Juventus, ricco di partite decisive. L’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, e poi due scontri diretti in campionato a distanza di una settimana, contro la Roma e il Napoli. Insomma, in questo mese la squadra di Pirlo darà una direzione chiara alla sua stagione, in un senso o nell'altro. Per adesso le cose sono andate bene, con il successo per 2-1 nell’andata della semifinale contro l’Inter. Per arrivare alla quinta finale di Coppa Italia nelle ultime sei stagioni, ai bianconeri basterà quindi difendere a Torino il vantaggio costruito dalla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Prima della sfida di ritorno con i nerazzurri c’è però la partita contro la Roma, che invece è già andata incontro a un paio di settimane difficili che hanno cambiato la stagione. Prima c’è stata infatti la pesante sconfitta nel derby contro la Lazio, poi è arrivata l’incredibile eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, maturata prima sul campo e poi anche a tavolino, perché Paulo Fonseca aveva effettuato una sostituzione in più rispetto a quelle consentite. Ad aggiungere tensioni è quindi arrivato lo scontro tra Edin Dzeko e l’allenatore portoghese. L’attaccante ha saltato le ultime due partite, è andato vicino alla cessione in due strani scambi ipotizzati con l’Inter, prima con Eriksen e poi con Sánchez, ma alla fine è rimasto e dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla sfida con la Juve. Il giocatore bosniaco, però, non sarà più il capitano, come ha confermato in una conferenza stampa il general manager Tiago Pinto.

Almeno in campo sono arrivati segnali positivi con le vittorie contro Spezia e Verona, ma in un momento così delicato l’incrocio con la Juve è ancora più importante del solito. Per il morale, per far crescere la fiducia attorno la squadra, e ovviamente per la classifica. Con una vittoria la Roma consoliderebbe il terzo posto allontanando i bianconeri, una sconfitta renderebbe ancora più incerta la lotta per la Champions League. I giallorossi verrebbero superati dalla Juventus e rischiano di essere raggiunti anche dal Napoli e dalla Lazio.

Un girone fa, nella gara d’andata, la Roma era riuscita a mettere in difficoltà i bianconeri. Certo, il percorso di Andrea Pirlo era appena all’inizio e la sua squadra era ancora in costruzione. Le fasce erano occupate da Kulusevski a destra e da Cuadrado a sinistra, e in mezzo al campo Pirlo aveva rinunciato sia a Bentancur che ad Arthur, scegliendo la coppia formata da McKennie e Rabiot. La manovra bianconera, anche a causa delle caratteristiche dei due centrali di centrocampo schierati da Pirlo, non era stata brillante. Con il suo pressing la Roma era riuscita a recuperare la palla in zone favorevoli e a costruire delle occasioni pericolose in ripartenza. Da un recupero nella trequarti della Juve era arrivato ad esempio il calcio di rigore che, trasformato da Veretout, aveva portato in vantaggio la squadra di Fonseca.