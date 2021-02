Pirlo: "CR7 è un eroe, Dybala e Ramsey out"

Andrea Pirlo non si fida della Roma, ma allo stesso tempo è sempre più contento della crescita della sua Juve. "Affronteremo una squadra che gioca un calcio tra i migliori in Italia. Dobbiamo stare molto attenti e bravi a non concedere ripartenze, visto che hanno giocatori di grande gamba. Dovremo essere bravi a non perdere palle sanguinose, questo sarà uno dei temi della partita", ha ammesso l’allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida dello Stadium contro i giallorossi in programma sabato alle ore 18. Juve reduce da due vittorie di fila in campionato e dal successo nella semifinale d’andata contro l’Inter a San Siro: "Noi stiamo migliorando sotto tutti gli aspetti, la perfezione non esiste ma si può sempre crescere come stiamo facendo, anche se abbiamo poco tempo per allenarci. Dal punto di vista mentale la sconfitta di San Siro contro l’Inter ci ha aiutato tanto a far capire che bisogna essere concentrati e avere sempre grandi motivazioni. Se non siamo al top diventa difficile contro tutti. Le sconfitte contro Fiorentina e Inter ci hanno fatto ritrovare l’ambizione, aspetto fondamentale per vincere", ha proseguito Pirlo.