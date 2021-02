Ha fatto il giro del web il video che mostra Conte mentre strappa l'auricolare dalle mani del fratello Gianluca per comunicare con il suo vice Stellini, durante la gara vinta dall'Inter in casa della Fiorentina. E' lo stesso allenatore dell'Inter a pubblicarlo sul proprio profilo Instagram e a scherzarci su: "Per fortuna dalla prossima torno in panchina"

"Per fortuna dalla prossima torno in panchina": un messaggio, l'emoticon di una faccina che ride e un video diventato virale. Antonio Conte alla fine ci scherza su, postando su Instagram le immagini che mostrano il momento in cui strappa l'auricolare del telefono dalle mani del fratello Gianluca, che era al suo fianco in tribuna, per comunicare con il suo vice Stellini . Dagli spalti dello stadio Franchi, l'allenatore dell' Inter ha vissuto con nervosismo le fasi finali della gara vinta dalla sua squadra in casa della Fiorentina. Ed è stato beccato dalle telecamere proprio in questo momento d'ira in cui si è sovrapposto al fratello per parlare con la panchina.

Squalifica scontata: con la Lazio in panchina

Antonio Conte, con questa gara, ha scontato anche la seconda giornata di squalifica rimediata dopo il diverbio con l'arbitro Maresca in occasione della sfida pareggiata per 0-0 in casa dell'Udinese. L'allenatore dell'Inter non è andato in panchina in occasione della sfida contro il Benevento, vinta per 4-0 dai nerazzurri, e in questa gara vinta per 0-2 al Franchi con la Fiorentina. Domenica 14 febbraio, in occasione del posticipo delle 20.45 a San Siro contro la Lazio, potrà tornare a guidare regolarmente la sua squadra.