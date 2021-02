Juventus-Roma, dove vedere la partita in tv

Divise da un punto in classifica (40 per i giallorossi terzi, 39 per i bianconeri quarti ma con una partita da recuperare), Juventus e Roma sono protagoniste della sfida delle 18 nel sabato di Serie A. Il big match della 21^ giornata si gioca allo Stadium e mette di fronte due formazioni reduci da vittorie nell'ultimo turno: 2-0 a Genova contro la Sampdoria per la squadra di Pirlo, 3-1 all'Olimpico contro il Verona per quella di Fonseca. Sono 173 i precedenti tra Juve e Roma in A, con 82 vittorie bianconere, 41 affermazioni giallorosse e 50 pareggi. Curiosità: questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco nel primo quarto d'ora di partita (8 gol per la Roma, al pari della Lazio) contro la squadra più prolifica nei 15 minuti finali (14 per la Juve) in stagione. Occhi puntati sugli attacchi: Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere senza reti per quattro gare di campionato consecutive per la prima volta dal novembre 2017, quando vestiva la maglia del Real Madrid, mentre nella Roma Mayoral ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in A. Nessuno meglio dello spagnolo nell'era dei tre punti a vittoria.