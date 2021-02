Calendario Serie A, le partite di oggi

Avviato con l'anticipo del venerdì tra Fiorentina e Inter, il programma della 21esima giornata di Serie A prosegue con altre quattro sfide in calendario nella giornata di sabato. Si parte alle 15 al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta è chiamata a riscattare il ko casalingo dello scorso turno di campionato contro la Lazio: di fronte ci sarà il Torino di Davide Nicola, che dal suo arrivo sulla panchina granata ha messo in cassa due pareggi in altrettante partite. Alla stessa ora, fischio d'inizio tra Sassuolo e Spezia: di fronte due squadre a caccia di una vittoria. I neroverdi non la trovano da quattro turni, i liguri di Italiano da tre. Alle 18 a Torino saranno di fronte Juventus e Roma, separate in classifica da un punto: 40 quelli dei giallorossi di Fonseca, terzi, 39 quelli dei bianconeri di Pirlo, che devono però recuperare una partita. Quella contro il Napoli, formazione che chiuderà il sabato di calcio in Serie A: la squadra di Gattuso, oggi quinta in classifica con 37 punti, sarà ospite del Genoa al Ferraris. Fischio d'inizio alle 20.45.