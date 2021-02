A Marassi i rossoblù ospitano un Napoli privo di Koulibaly (positivo al Covid, come Ghoulam). Ballardini deve valutare Shomurodov, reduce da due sedute di allenamento differenziato: Pandev in pole position per affiancare Destro. Gattuso punta su Politano e Lozano, con Petagna favorito su Osimhen TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

All'andata finì in goleada: era il 27 settembre e al San Paolo i padroni di casa si imposero con un 6-0, con doppietta di Lozano e reti di Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Rispetto a quella gara Gattuso questa sera non potrà contare su Mertens ma nemmeno su Koulibaly. E Osimhen non è quello dell'avvio di campionato. Dall'altra parte troveremo un Genoa che nel frattempo ha cambiato allenatore, ha ritrovato un sorprendente Mattia Destro e si è rinforzato con Strootman.

Genoa, Shomurodov e Pjaca non al meglio approfondimento La top 11 dei nati il 5 febbraio Ballardini scioglierà i dubbi su Shomurodov nella rifinitura: l'uzbeko si allena a parte da due giorni, così come Pjaca: se recuperati andranno in panchina. Dunque in attacco spazio per Pandev al fianco di un Destro più in forma che mai. In difesa Goldaniga contende una maglia a Masiello (che ha compiuto 35 anni ieri, nello stesso giorno di CR7, Neymar, Tevez...). Indisponibili Biraschi, Cassata e Paleari.

GENOA (3-5-2) Probabile formazione: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini