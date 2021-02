Pirlo e Fonseca si affrontano all'Allianz Stadium nel big match della 21^ giornata: in attacco duello spagnolo tra Morata e Borja Mayoral, preferito a Dzeko che sarà in panchina. Cristante indosserà la fascia da capitano al posto dello squalificato Pellegrini. Smalling out per infortunio. Bianconeri senza Bentancur (squalifica) e Dybala (non ancora pronto, come Ramsey) TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Il piatto forte del sabato di Serie A è senza dubbio Juve-Roma, match in programma su Sky Sport alle 18. All'andata, all'Olimpico, finì 2-2 con Cristiano Ronaldo protagonista: la sua doppietta (su rigore a fine primo tempo e di testa nella ripresa) negò ai giallorossi un successo che si stava per concretizzare sotto il segno di Veretout, anche lui autore di due reti (la prima su rigore). Era una Roma che poteva contare su Pedro - oggi assente - e con Edin Dzeko capitano. Il bosniaco, che ha fatto pace con Fonseca, partirà dalla panchina. Tra i bianconeri invece non ci sarà - nemmeno in panchina - Dybala, che non è ancora in condizione di essere considerato arruolabile per una sfida così delicata.

Juve, out Dybala e Ramsey approfondimento Pirlo: "CR7 è un eroe, Dybala e Ramsey out" Pirlo in conferenza stampa ha parlato di Dybala ("si è allenato ancora a parte") e Ramsey, annunciando che i due non sono ancora a disposizione. La Juve è in fiducia, dopo il ko con l'Inter ha vinto sempre e l'entusiasmo regna. Un entusiasta è Cristiano Ronaldo, fresco di compleanno (36 anni compiuti), che avrà come partner di attacco Morata. A centrocampo, squalificato Bentancur, ci sarà Rabiot al fianco di Arthur. Sugli esterni McKennie e Chiesa.

JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo