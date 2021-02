Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv

La formazione biancoceleste sfida i rossoblù a caccia di un risultato positivo per allontanare la crisi. Lazio-Cagliari, domenica ore 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Riflettori accessi sull’Olimpico dove la Lazio di Simone Inzaghi sfida il Cagliari nel posticipo serale che chiude il quadro della 21^ giornata di Serie A. Ottimo momento di forma attraversato dai biancocelesti che hanno vinto le ultime cinque gare di campionato; situazione opposta per la squadra allenata da Di Francesco che manca l’appuntamento con la vittoria da ben 13 incontri in Serie A. Successo in trasferta contro l’Atalanta per la Lazio (37 punti in classifica) nell’ultimo turno, pareggio contro il Sassuolo alla Sardegna Arena invece per i rossoblù (terzultimi con 15 punti) nella precedente giornata.