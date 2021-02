Stagione straordinaria per l'eterno Ibrahimovic, trascinatore del Milan capolista a suon di gol. Classe 1981 e sempre decisivo, lo svedese s'iscrive tra i più anziani in campo nei tornei della top 5 d'Europa. Sono 11 gli intramontabili dalla Serie A, ma il recordman in stagione arriva dalla Francia. Ebbene sì, un difensore titolare a 43 anni!

COME IBRA HA SUPERATO I 500 GOL COI CLUB