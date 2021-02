Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria per prepara la gara contro l'Udinese, in programma domenica 14 febbraio alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. Notizie importanti dall'infermeria per Paulo Fonseca, che ha definitivamente recuperato Pedro. Lo spagnolo è rientrato in gruppo e sarà convocato, al pari di Stephan El Shaarawy, che si è regolarmente allenato con il resto della squadra ed è pronto a cominciare la sua seconda avventura in giallorosso. Chi non dovrebbe riuscire a farcela, invece, è Chris Smalling, ancora alle prese col problema muscolare e allenatosi a parte. Capitolo a parte, invece, per Edin Dzeko: dopo i 27' giocati all'Allianz Stadium contro la Juve il bosniaco è completamente reintegrato in gruppo e come sempre detto da Fonseca ora nei suoi confronti le scelte saranno solo tecniche: per questo è molto probabile, considerate anche le tante partite giocate in fila da Borja Mayoral, di rivederlo dal primo minuto contro l'Udinese.