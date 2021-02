L’allenatore dello Spezia ha parlato dopo la vittoria contro il Milan: "Gara più bella della mia carriera. Anche perché affrontavamo una delle prime della classe, una squadra incredibile come il Milan. Questa vittoria ci dà tanto morale. Se mi sento pronto per una grande? In questo momento è presto per parlare di futuro" SPEZIA-MILAN 2-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Dopo il successo in casa del Sassuolo, lo Spezia (fresco di nuova proprietà americana) vince ancora. Secco 2-0 al Milan e 14° posto a 9 punti sul Cagliari terzultimo. A fine partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Vincenzo Italiano: "Gara più bella della mia carriera? Decisamente. Anche perché affrontavamo una delle prime della classe, una squadra incredibile come il Milan. Grande prestazione, i ragazzi hanno avuto grande intensità. È una grande soddisfazione per tutti noi. Questa vittoria ci dà tanto morale, conoscete tutti il nostro obiettivo e dobbiamo continuare così. Segniamo in tanti modi ed è una cosa importante, vuol dire che tutti vogliono essere decisivi e trascinare la squadra"

"Io in una big? Presto per parlare di futuro"

"Se mi sento pronto per una grande? In questo momento è presto per parlare di futuro" ha proseguito l'allenatore dello Spezia. "Siamo alla terza giornata di ritorno, il mio unico pensiero è quello di raggiungere il nostro obiettivo, per noi sarebbe come vincere lo scudetto. Poi dopo vedremo, è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la nuova proprietà americana".