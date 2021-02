Le potenzialità dell'esterno del Torino sono state un argomento di discussione negli studi di Sky Calcio Live. Costacurta crede molto in Singo: "Ha tecnica e velocità, fisico e piede: forse usa poco il sinistro, ma per il resto non vedo cosa gli manchi". Con un paragone molto importante: Maicon. L'analisi di Costacurta e i commenti di Marani e Condò

TORINO-GENOA LIVE