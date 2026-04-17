Dove vedere Inter-Cagliari

La sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 33^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 17 aprile alle 20.45. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Inoltre, dalle ore 20 e dalle 22.45 appuntamento con Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Walter Zenga e Massimo Marianella.

I numeri di Inter e Cagliari

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (7V, 1N), tante quante nelle precedenti 24 sfide disputate contro i sardi nel massimo campionato. L'Inter ha segnato in tutte le ultime 26 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Cagliari (57 reti dell'Inter nel periodo) e solo contro l'Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di gare interne consecutive con gol nel massimo campionato. L'Inter ha segnato 75 gol in questa Serie A, almeno 19 in più rispetto a ogni altra squadra nel torneo in corso; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno superato 75 reti dopo 33 partite disputate (79 marcature nel 2023/24). L'Inter ha realizzato almeno quattro reti in cinque gare casalinghe di Serie A in questo campionato e nei precedenti 66 campionati disputati solo una volta i nerazzurri hanno realizzato 4+ gol in più gare interne diverse: sei nel 2020/21. Il Cagliari è tornato al successo in Serie A dopo che avevano ottenuto solo due punti nelle precedenti otto gare di campionato. Prima di questa striscia, i sardi avevano ottenuto tre vittorie consecutive, contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona. Il Cagliari ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non subisce più di due sconfitte esterne di fila in una singola stagione di Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (quattro in quel caso).