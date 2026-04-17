Dove vedere Sassuolo-Como

La partita Sassuolo-Como valida per la 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 17 aprile alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Como

L'unico precedente tra Sassuolo e Como in Serie A è la gara di andata, terminata 2-0 per il Como, con reti di Tasos Douvikas e Alberto Moreno. Sono cinque le squadre contro cui i lariani hanno vinto le prime due gare disputate nella competizione: Atalanta, Fiorentina, Lecce, Legnano e Sampdoria. Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A (1V 1N), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1P). Inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno nelle ultime tre gare di campionato dei neroverdi. Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare interne nel massimo campionato (4V, 4N, 7P). Il Como ha perso l'ultima partita di Serie A, contro l'Inter, dopo che nelle precedenti sette aveva collezionato cinque successi e due pareggi; il Como ha perso due gare di fila solo una volta in questo campionato, a dicembre, quando la prima sconfitta fu contro l'Inter e la seconda contro la Roma. Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette trasferte in Serie A (5V 2N) subendo soltanto due gol nel parziale; per i lariani questa è già la striscia più lunga di gare esterne senza sconfitte nel massimo campionato.