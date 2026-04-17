E' un Cristian Chivu molto sereno dopo il successo contro il Cagliari che, di fatto, blinda aritmeticamente la qualificazione in Champions per l'Inter: "L'obiettivo Champions? Io non scherzavo... Sono stato ironico. Siamo contenti". Poi tornando seriamente sulla gara contro il Cagliari: "Eravamo consapevoli dell'importanza della partita, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà sul giro palla, loro hanno occupato il campo bene, nel secondo abbiamo avvicinato le punte, abbiamo alzato l'intensità e l'abbiamo sbloccata - spiega - E questa squadra quando sblocca le partite si toglie pressione e inizia a divertirsi perché i ragazzi hanno qualità e si divertono a giocare". I giocatori hanno sul volto una consapevolezza rinnovata: "Vedo poco le facce dei giocatori perché sono sempre con il telefono in mano e a testa bassa - scherza ancora - C'è consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto per essere competitivi. A cinque giornate dalla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions e proviamo a essere competitivi fino alla fine".

