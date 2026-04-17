Inter-Cagliari, Chivu: "Rinnovo? Le mie energie sono dedicate al campo"inter
L'allenatore dell'Inter commenta il successo sul Cagliari: "Non scherzavo, obiettivo Champions raggiunto... Ero ironico", dice. Sulla ritrovata consapevolezza: "I ragazzi sanno che lavoro hanno fatto, ora vogliamo arrivare fino in fondo". Sul futuro in Champions: "Vogliamo essere competitivi anche lì". Sul rinnovo: "Ci sarà tempo di parlare anche di queste cose"
E' un Cristian Chivu molto sereno dopo il successo contro il Cagliari che, di fatto, blinda aritmeticamente la qualificazione in Champions per l'Inter: "L'obiettivo Champions? Io non scherzavo... Sono stato ironico. Siamo contenti". Poi tornando seriamente sulla gara contro il Cagliari: "Eravamo consapevoli dell'importanza della partita, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà sul giro palla, loro hanno occupato il campo bene, nel secondo abbiamo avvicinato le punte, abbiamo alzato l'intensità e l'abbiamo sbloccata - spiega - E questa squadra quando sblocca le partite si toglie pressione e inizia a divertirsi perché i ragazzi hanno qualità e si divertono a giocare". I giocatori hanno sul volto una consapevolezza rinnovata: "Vedo poco le facce dei giocatori perché sono sempre con il telefono in mano e a testa bassa - scherza ancora - C'è consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto per essere competitivi. A cinque giornate dalla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions e proviamo a essere competitivi fino alla fine".
"Essere competitivi in Europa è uno dei nostri obiettivi"
Per il futuro bisognerà essere competitivi anche in Europa: "Ci sono anche le qualità umane, perché questi ragazzi hanno saputo lasciarsi alle spalle la difficile stagione scorsa, hanno sempre reagito e saputo mantenere ciò che hanno costruito negli anni - dice ancora - Per la Champions non è mai semplice perché gli avversari hanno un certo livello, squadre che si rinforzano ogni anno e non è detto che arrivino fino in fondo, noi vogliamo essere competitivi anche lì, è uno dei nostri obiettivi, non è uno scherzo quando si parla di questo, perché tutti vogliono arrivare in Champions e essere competitivi".
"Futuro? Ci sarà tempo, ora sono concentrato sul campo"
Prima del match con il Cagliari, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha aperto a un futuro lungo con Chivu alla guida della squadra: "Rinnovo? Di queste cose non ho mai parlato con la società perché ero occupato con il raggiungimento della zona Champions - ribadisce - Ci sarà tempo di parlare anche di questo. Preferisco che le mie energie e le mie idee rimangano concentrate sul campo e non sul mio futuro"