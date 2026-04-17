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Inter-Cagliari, Chivu: "Rinnovo? Le mie energie sono dedicate al campo"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il successo sul Cagliari: "Non scherzavo, obiettivo Champions raggiunto... Ero ironico", dice. Sulla ritrovata consapevolezza: "I ragazzi sanno che lavoro hanno fatto, ora vogliamo arrivare fino in fondo". Sul futuro in Champions: "Vogliamo essere competitivi anche lì". Sul rinnovo: "Ci sarà tempo di parlare anche di queste cose"

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E' un Cristian Chivu molto sereno dopo il successo contro il Cagliari che, di fatto, blinda aritmeticamente la qualificazione in Champions per l'Inter: "L'obiettivo Champions? Io non scherzavo... Sono stato ironico. Siamo contenti". Poi tornando seriamente sulla gara contro il Cagliari: "Eravamo consapevoli dell'importanza della partita, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà sul giro palla, loro hanno occupato il campo bene, nel secondo abbiamo avvicinato le punte, abbiamo alzato l'intensità e l'abbiamo sbloccata - spiega - E questa squadra quando sblocca le partite si toglie pressione e inizia a divertirsi perché i ragazzi hanno qualità e si divertono a giocare". I giocatori hanno sul volto una consapevolezza rinnovata: "Vedo poco le facce dei giocatori perché sono sempre con il telefono in mano e a testa bassa - scherza ancora - C'è consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto per essere competitivi. A cinque giornate dalla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions e proviamo a essere competitivi fino alla fine".

"Essere competitivi in Europa è uno dei nostri obiettivi"

Per il futuro bisognerà essere competitivi anche in Europa: "Ci sono anche le qualità umane, perché questi ragazzi hanno saputo lasciarsi alle spalle la difficile stagione scorsa, hanno sempre reagito e saputo mantenere ciò che hanno costruito negli anni - dice ancora - Per la Champions non è mai semplice perché gli avversari hanno un certo livello, squadre che si rinforzano ogni anno e non è detto che arrivino fino in fondo, noi vogliamo essere competitivi anche lì, è uno dei nostri obiettivi, non è uno scherzo quando si parla di questo, perché tutti vogliono arrivare in Champions e essere competitivi".

"Futuro? Ci sarà tempo, ora sono concentrato sul campo"

Prima del match con il Cagliari, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha aperto a un futuro lungo con Chivu alla guida della squadra: "Rinnovo? Di queste cose non ho mai parlato con la società perché ero occupato con il raggiungimento della zona Champions - ribadisce - Ci sarà tempo di parlare anche di questo. Preferisco che le mie energie e le mie idee rimangano concentrate sul campo  e non sul mio futuro"

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