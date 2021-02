Il colombiano è uscito all'intervallo della sfida persa con il Napoli per un problema muscolare alla coscia destra. A inizio settimana gli esami per capire la durata dello stop, ma sicuramente non ci sarà contro Porto e Crotone. Intanto Pirlo ritrova - almeno tra i convocati - Dybala, un ritorno importante considerando anche il momento non facile di Morata

Juve, meno inna-morata. Nessuno mette in dubbio Il feeling tra Alvaro Morata e la vecchia signora, ma i numeri del nuovo anno parlano di una crisi… di gol. 0 reti nel 2021 . L’ultimo realizzato il 19 dicembre contro il Parma, in pratica due mesi fa. Morata era stato protagonista assoluto all’inizio della stagione , con 4 gol dalla 4 alla 13 giornata. Da allora, lo spagnolo ha sfornato “solo” due assist. Per questo adesso Pirlo aspetta Paulo Dybala . Contro il Porto potrebbe tornare tra i convocati, il primo passo per rivederlo poi in campo e dare così l’alternativa allo stesso Morata e a Kulusevski che a Napoli non sono riusciti ad incidere. In Portogallo sarà importante segnare almeno un gol, in vista del ritorno.

Il punto sugli infortunati

leggi anche

CR7: "Non abbattiamoci e pensiamo alla Champions"

Per questo Pirlo aspetta buone notizie dall’infermeria, buone nuove che per ora non sono ancora arrivate. Soltanto nelle prossime ore si saprà quanto sarà lungo lo stop di Juan Cuadrado uscito a fine primo tempo a Napoli, ma il colombiano non ci sarà né per la trasferta in Portogallo né per il Crotone allo Stadium. Solo dopo gli esami ci sarà una diagnosi più precisa. La Juve è in attesa poi di sapere come si possa evolvere la situazione di Arthur, la cui assenza si fa sentire eccome, e dubbi anche per Aaron Ramsey. Per questo il ritorno di Paulo Dybala potrebbe essere un bel regalo di San Valentino per un rapporto piuttosto complicato nelle ultime stagioni: quello tra la Juve e la Champions League.