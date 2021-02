Probabili formazioni di Roma-Udinese

Fonseca ritrova Pellegrini e darà ancora fiducia all'ex attaccante del Real Madrid, con Dzeko di nuovo in panchina. In difesa nulla da fare per Smalling e panchina per Kumbulla (anche lui non al meglio): al suo posto ci sarà Cristante. Gotti conferma il 3-5-2, con Walace che andrà a sostituire l'infortunato Pereyra. Le possibili scelte dei due allenatori per il match delle 12.30 Condividi:

Sfida dell'Olimpico che vedrà impegnata la Roma alle 12.30, con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro la Juventus e non rischiare di perdere il quarto posto, detenuto attualmente in coabitazione con la Lazio. Per farlo dovrà però avere la meglio di un'Udinese reduce da un ottimo periodo di forma, con 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite che gli hanno permesso, almeno per il momento, di guadagnare un po' di vantaggio rispetto alla zona calda della classifica. Ecco le possibili scelte di Fonseca e Gotti per una sfida che potrete seguire sul canale satellitare Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "Dzeko dal 1'? Non ho ancora deciso" Fonseca in conferenza stampa non si è sbilanciato sul possibile impiego di Edin Dzeko, ma al momento è ancora favorito per un posto dal primo minuto Borja Mayoral. L'allenatore portoghese è stato invece abbastanza chiaro sui problemi fisici che hanno colpito Kumbulla nelle ultime ore, con Cristante che a questo punto dovrebbe sostituirlo e comporre il terzetto difensivo con Mancini e Ibanez. Pellegrini torna dalla squalifica e occuperà nuovamente il ruolo di trequartista vicino a Mkhitaryan, lasciando così libero il posto a centrocampo per Villar al fianco di Veretout. In porta confermato Pau Lopez. ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitarya, Pellegrini; Mayoral. All. Fonseca