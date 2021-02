Il Crotone va avanti con Giovanni Stroppa in panchina. È questa la decisione presa dalla società, confermata dallo stesso presidente Gianni Vrenna con delle dichiarazioni rilasciate a margine dell'ultimo allenamento: "É naturale che risultati come quelli di domenica contro il Sassuolo o contro il Genoa lascino l'amaro in bocca, non solo per il risultato ma per come sono maturate, e che inducano a delle riflessioni della società, ma si tratta di riflessioni da fare congiuntamente con la guida tecnica per capire come invertire rapidamente la tendenza – le parole di Vrenna - Parlo quotidianamente con il nostro tecnico, ho fiducia in lui e sin dalle prossime partite dovrà riuscire a trovare - e siamo certi che lo farà - quell’equilibrio in campo finora mancato, ma soprattutto dovrà toccare le corde giuste nei ragazzi per tirare fuori quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai, e che risultano strettamente necessarie per inseguire il nostro sogno fino all'ultimo respiro. Ho parlato con la squadra e posso assicurare che i ragazzi sono i primi ad essere dispiaciuti della situazione attuale. Risulta quasi superfluo dire che ho avuto rassicurazioni che sin dal prossimo incontro si entrerà in campo con lo spirito e la grinta che la nostra maglia e i nostri tifosi meritano".