Test infrasettimanale per l'Inter contro la Vis Nova Giussano: si ferma Sensi per affaticamento, da valutare le sue condizioni in vista del derby. Ancora lavoro a parte per Arturo Vidal. I nerazzurri vincono 14-0: poker per Sanchez, tripletta per Gagliardini

Settimana lunga per l'Inter, che può preparare con calma il derby contro il Milan senza dover affrontare impegni infrasettimanali. La squadra di Antonio Conte ha disputato una partita contro la Vis Nova Giussano, formazione di Serie D. Un test organizzato per vedere all'opera i calciatori che hanno trovato meno spazio o che sono in ritardo di condizione. La notizia negativa arriva da Stefano Sensi, che è stato costretto a uscire per affaticamento nel corso di quest'allenamento congiunto. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni del centrocampista per capire se sarà a disposizione o meno per il derby, che in ogni caso non avrebbe giocato da titolare. Ancora lavoro a parte per Arturo Vidal, che non ha partecipato a questa partita.