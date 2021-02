vedi anche

Quattro giorni prima dei grandi, nel campionato Primavera è già tempo di Milan-Inter. Sono i nerazzurri di Armando Madonna ad avere nettamente la meglio sugli avversari, indirizzando la sfida già nel primo tempo. Ci prova subito Oristanio, che poco dopo il quarto d’ora non trova la porta da fuori area dopo un’azione personale. L’Inter perde Moretti per un problema muscolare, poi al 21’ sblocca la gara: Satriano approfitta dell’incomprensione tra Michelis e Jungdal, ruba il pallone e lo deposita in rete per il gol del vantaggio. Il raddoppio è firmato da Vezzoni, che al 32’ trova bene l’angolo alla sinistra del portiere con un diagonale rasoterra da fuori area. Poco prima dell’intervallo, i nerazzurri allungano sul 3-0 ancora con Satriano, che stavolta segna di testa sugli sviluppi di una palla inattiva.