Serie A, le partite e gli orari della 23^ giornata

Si gioca in quattro giorni e senza partite in contemporanea: è la novità proposta nel lungo weekend dalla 23esima giornata di Serie A, al via nel pomeriggio di venerdì. Alle 18:30 c'è Fiorentina-Spezia mentre in serata, alle 20:45, si affrontano Cagliari e Torino. Tre sono invece le partite in calendario di sabato: alle 15 la Lazio attende la Sampdoria all'Olimpico, si prosegue alle 18 con Genoa-Verona mentre alle 20:45 sarà derby emiliano in Sassuolo-Bologna. La giornata di domenica si apre alle 12:30 con Parma-Udinese ma il big match di giornata si gioca alle 15 a Milano: allo stadio Meazza è tempo di derby con punti in palio per la vetta in Milan-Inter. Alle 18 a Bergamo si affrontano Atalanta e Napoli mentre il programma domenicale si chiude alle 20:45 con Benevento-Roma. Il turno si completa lunedì sera allo Stadium, dove la Juventus a caccia di riscatto dopo il ko di Champions contro il Porto ospiterà il Crotone. Questo il programma completo: