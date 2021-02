Fiorentina-Spezia, dove vedere la partita in tv

La sfida tra Fiorentina e Spezia apre la 23^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

La 23^ giornata del campionato di Serie A inizia allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con la Fiorentina che ospita lo Spezia . La squadra viola, reduce dal ko di Genova contro la Sampdoria, cerca riscatto sul proprio campo contro un avversario che vive un momento di grande entusiasmo. Lo Spezia di Italiano, infatti, ha vinto le ultime due partite contro Sassuolo e Milan e vuole confermarsi al Franchi. I bianconeri hanno 24 punti in classifica, 2 in più rispetto alla Fiorentina che è ferma a quota 22.

Dove vedere Fiorentina-Spezia in tv

La gara tra Fiorentina e Spezia, in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze venerdì 19 febbraio alle ore 18.30 e valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La telecronaca è affidata a Davide Polizzi, con commento tecnico di Luca Pellegrini. A bordocampo Vanessa Leonardi.