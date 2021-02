Out Ribery e Nzola: probabili di Fiorentina-Spezia

Cesare Prandelli dovrà fare a meno di Franck Ribéry per la gara contro lo Spezia, che non è stato nemmeno convocato. In attacco, dunque, spazio alla coppia Kouamé-Vlahovic. Sugli esterni agiranno Venuti e Biraghi, mentre Bonaventura e Amrabat agiranno ai lati di Pulgar in mezzo al campo. Davanti a Dragowski, la difesa sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Spezia, confermato il tridente anti-Milan

Diverse le assenze anche in casa Spezia. In particolare in difesa, dove mancano gli squalificati Erlic e Bastoni e l'infortunato Terzi. Per questo la coppia centrale sarà formata da Ismaili e Chabot (in vantaggio su Capradossi), con Vignali e Marchizza sulle fasce. Estevez, Ricci e Maggiore giocheranno a centrocampo, mentre sarà confermato il tridente visto contro il Milan, con Gyasi, Agudelo e Saponara. Rientrano Piccoli e Ferrer, ma partiranno dalla panchina; non convocato Nzola.

SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Vignati, Ismaili, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Vincenzo Italiano.