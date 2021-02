Ancora problemi in difesa per Paulo Fonseca , che perde anche Roger Ibanez . Il difensore classe 1998 si è fatto male nel corso dell'ultima partita giocata in Europa League contro il Braga, lasciando il campo al 53' per far spazio a Villar. Ibanez si è sottoposto a esami strumentali presso la clinica di Villa Stuart. Questi hanno evidenziato una lieve lesione muscolare , di primo grado, al flessore della gamba destra. Previsto uno stop di 7/10 giorni per il difensore, che salterà dunque le gare di campionato contro Benevento e Milan e il ritorno di Europa League contro il Braga.

Emergenza per Fonseca: chi gioca col Benevento?

Infermeria piena, quindi, in casa giallorossa. Paulo Fonseca si ritrova ad affrontare una grave emergenza difensiva in occasione della sfida di campionato contro il Benevento. Già contro il Braga, a causa delle assenze di Smalling e Kumbulla, l'allenatore portoghese era stato costretto ad arretrare Cristante, perdendo però anche lui dopo appena 7 minuti. Nel secondo tempo, l'infortunio di Ibanez ha portato Fonseca a schierare una difesa ancor più sperimentale. Problemi che si ripresenteranno per la gara contro il Benevento. L'unico titolare sicuro è Mancini, ma per l'occasione potrebbe essere rispolverati Fazio e Juan Jesus: il primo non ha ancora giocato nemmeno un minuto in campionato in questa stagione mentre il secondo ha collezionato appena tre presenze, l'ultima il 6 dicembre. L'alternativa è rappresentata dall'arretramento di uno tra Karsdorp e Spinazzola nella difesa a tre.