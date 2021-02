Continuare la striscia positiva dopo due pareggi consecutivi, ma ritrovare una vittoria che manca da sei turni. Sono questi gli obiettivi che si pone il Benevento di Filippo Inzaghi, impegnato però domenica in un match tutt'altro che semplice. Al Vigorito arriverà infatti la Roma terza in classifica. Una sfida che l'allenatore giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, presenta così: "La Roma gioca molto bene, insieme alla Lazio gioca il miglior calcio in Italia. Ha giocatori molto forti, soprattutto a centrocampo e in attacco, guidati da un allenatore che mi piace, che ha passato un momento difficile e onestamente ho fatto il tifo per lui. E' una persona che non fa mai polemica e gli faccio i complimenti, come alla Roma. Per noi sarà una partita durissima, ma affascinante".