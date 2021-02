Il centrocampista rossonero sul derby contro l'Inter: "È ancora presto per parlare di sfida scudetto, ma lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Crediamo nel titolo, il nostro gruppo è cresciuto nelle difficoltà. Ibra insuperabile dal punto di vista tecnico, con quello che ha vinto è normale che mi rubi la leadership. E se c'è un rigore lo tira lui, sarà contento del risultato"

Si avvicina l'ora del derby. Milan e Inter, dopo tanti anni, sono nuovamente lì in testa alla classifica, a contendersi lo scudetto. Nerazzurri avanti di un punto dopo il sorpasso avvenuto nell'ultima giornata, ma rossoneri che continuano a sognare dopo una fantastica prima parte di stagione. Un derby che vale lo scudetto? Per Franck Kessié è ancora presto: "Mancano ancora tante partite – le sue parole a La Gazzetta dello Sport - E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Il nostro gruppo è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve".