Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv

Al Gewiss Stadium alle 18 si incrociano due squadre oggi appaiate in classifica a quota 40 punti e attese in settimana dagli impegni europei. Fischio d'inizio alle 18 con diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Una sfida d'alta quota, con vista sulle ambizioni europee. Attese nel corso della prossima settimana dagli incroci italo-spagnoli di Champions ed Europa League rispettivamente contro Real Madrid e Granada, Atalanta e Napoli sono avversarie questo pomeriggio a Bergamo nella 23esima giornata di Serie A. Di fronte due squadre appaiate a quota 40 punti (il Napoli ha però una partita da recuperare, contro la Juventus) e in stagione si sono già incrociate tre volte: 4-1 per il Napoli nella partita di andata, sorrisi per l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia (0-0 e 3-1). Il club nerazzurro non vince da tre partite casalinghe in campionato (2N, 1P), dopo una serie di quattro successi interni consecutivi. Occhio alle scelte a gara in corso di Gasperini e Gattuso: Atalanta (11) e Napoli (9) sono le due squadre che hanno segnato più gol con subentrati in questa Serie A. Insieme hanno totalizzato il 26% delle reti complessive di giocatori entrati dalla panchina nel campionato in corso (20/76).