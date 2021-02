L’attaccante argentino ha commentato la vittoria nel derby: "Siamo un gruppo unito e si vede per come lottiamo. Siamo contenti di avere Lukaku con noi, Handanovic è sempre pronto quando c’è bisogno di lui"

Un pomeriggio da sogno, per Lautaro Martinez, uomo copertina nella vittoria dell’Inter sul Milan. È sua la doppietta che ha indirizzato la partita e ha lanciato i nerazzurri nel derby. "Siamo un gruppo unito, una squadra che lavora giorno dopo giorno per dare il massimo, affinché l’Inter possa arrivare il più in alto possibile. Siamo contenti del risultato" ha spiegato l’attaccante argentino al termine della gara, intervistato da DAZN. "In campo si vede questo atteggiamento – ha proseguito Lautaro – lottiamo tutti insieme. Abbiamo sofferto a lungo quest’anno, con le eliminazioni dalle coppe. Il campionato è l’ultimo obiettivo che ci resta e siamo contenti di essere lì". Questa vittoria, infatti, porta la squadra di Antonio Conte a +4 sul Milan in classifica.