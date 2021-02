Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata

Con il rinvio di Torino-Sassuolo, la 24esima giornata di Serie A avrà il via sabato pomeriggio alle 15 con Spezia-Parma. La Lazio va in trasferta a Bologna, Juventus in casa del Verona. Domenica alle 15 tocca all'Inter in casa contro il Genoa, mentre alle 8 il Napoli ospita il Benevento. Chiude alle 20:45 Roma-Milan

Con il rinvio di Torino-Sassuolo, slitta di qualche ora l'avvio della 24esima giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno. La prima sfida in calendario diventa così quella tra Spezia e Parma, con fischio d'inizio sabato alle 15. Si prosegue nello stesso giorno alle 18 con Bologna-Lazio mentre in serata tocca alla Juventus, ospite alle 20:45 del Verona. Il turno si completa di domenica, con ben sei partite in calendario. Il match delle 12:30 è Sampdoria-Atalanta, mentre alle 15 l'Inter ospita il Genoa. Punti preziosi in palio in quota salvezza alla stessa ora in Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Alle 18 sarà derby campano a Napoli, dove arriva il Benevento, mentre l'ultimo appuntamento in ordine cronologico è il il big match do domenica sera (20:45) all'Olimpico tra Roma e Milan. Ecco il programma completo della 24^ giornata: