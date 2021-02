Correa con Immobile: le probabili di Bologna-Lazio

La Lazio per provare a ripartire e cancellare la sconfitta contro il Bayern Monaco, il Bologna per cercare una vittoria casalinga che manca dal 16 gennaio contro il Verona: sono i temi in campo sabato alle 18 nella partita in programma alo stadio "Dall'Ara" per la 24esima giornata di Serie A . Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Alessandro Alciato e Matteo Petrucci. Lazio in leggero vantaggio nei 133 precedenti in Serie A: i biancocelesti hanno vinto 52 volte, contro i 44 successi rossoblù e 37 pareggi. Se si prendono in considerazione solo le partite disputate a Bologna, il bilancio pende dalla parte dei rossoblù con 33 vittorie contro le 15 della Lazio e 18 pareggi. Il Bologna non vince la sfida in campionato dal marzo 2012: da quel momento sono arrivati 7 pareggi e 8 successi della Lazio.