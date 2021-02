Nzola torna titolare: probabili di Spezia-Parma

Il turno di Serie A si apre al Picco: la squadra di Italiano ospita quella di D'Aversa, a secco di vittorie da tre mesi. Nello Spezia Nzola verso il ritorno dal 1', con abbondanza di scelte in difesa. Il Parma perde Gervinho e Zirkzee, fiducia a Cornelius in attacco LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^ GIORNATA Condividi:

La 24esima giornata di Serie A, complice il rinvio di Torino-Sassuolo, si apre al Picco di La Spezia. La squadra allenata da Vincenzo Italiano affronta il Parma di Roberto D'Aversa, a caccia di una vittoria che manca da tre mesi. Lo Spezia ha segnato 30 gol finora in questo campionato e tra le squadre esordienti in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria solamente il Chievo del 2001/02 ha fatto meglio (41) dopo 23 partite giocate, la squadra emiliana invece non vince in trasferta in Serie A da novembre, proprio in Liguria, contro il Genoa: da allora per i gialloblù due pareggi e quattro sconfitte. Fischio d'inizio alle 15, con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Telecronaca di Dario Massara con commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo Marina Presello.

Spezia, torna Nzola dal 1'. Dubbio Estevez-Pobega approfondimento I consigli di FantaShow per la 24^ giornata. VIDEO Tante alternative a disposizione per Italiano, che ha un dubbio a centrocampo dove Estevez resta però favorito su Pobega. In difesa si riprende il posto a sinistra Bastoni, al rientro dalla squalifica alla pari di Erlic. Quest'ultimo, Ismajli e Terzi si giocano due maglie con Chabot al centro. Nzola è arruolabile e il suo impiego dal primo minuto non è affatto da escludere, con Agudelo che partirebbe dalla panchina. Sulle fasce in attacco si va verso la fiducia a Gyasi e Saponara. SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Saponara. All.: Italiano