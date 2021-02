Kulusevski con CR7: le probabili di Verona-Juve

Obiettivo continuità per la Juventus che, dopo la vittoria contro il Crotone, sfiderà il Verona nel match che si giocherà sabato alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi e sarà trasmesso in diretta sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). I bianconeri, saliti al terzo posto in classifica dopo l'ultimo turno, affrontano la formazione veneta che è reduce da due risultati utili consecutivi.

La probabile formazione della Juventus

Andrea Pirlo deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Non saranno della partita gli infortunati Cuadrado, Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala e Morata oltre allo squalificato Danilo. Per questo motivo Pirlo ha convocato diversi giovani: sono Marques, Rafia, Akè, Peeters e Capellini. Vista l'emergenza l'allenatore bianconero dovrebbe passare alla difesa a tre con Demiral, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo torna Rabiot dopo aver scontato un turno di squalifica, in mezzo insieme a McKennie e Bentancur. Si rivede dal 1' Bernardeschi a sinistra, con Chiesa sulla corsia opposta. In avanti confermati Kulusevski e Ronaldo.

JUVENTUS (3-5-2), la probabile formazione: Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.