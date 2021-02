L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza prima della sfida col Milan: "Stanno facendo una grande stagione, sono sempre fortissimi e aggressivi e non credo in questa crisi". E sull’addio al progetto-stadio a Tor di Valle: "So che il presidente ha voglia di fare uno stadio per la città e per i tifosi". Sulla formazione: "Spinazzola a sinistra, Kumbulla convocato. Smalling settimana prossima in gruppo. Non ho provato El Shaarawy punta"

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, dove affronterà lo Shakhtar Donetsk, la Roma torna a giocare anche in campionato. E lo farà in una grande sfida. Domenica sera infatti all’Olimpico arriverà il Milan, secondo in classifica e a cinque punti di distanza dai giallorossi. Alla viglia della sfida ha parlato in conferenza Paulo Fonseca: "Il Milan sta facendo una grande stagione, gli ultimi loro risultati non sono così buoni ma il rendimento è diverso. Con l'Inter hanno giocato bene e hanno creato occasioni. Sono sempre fortissimi e aggressivi, non credo in questa crisi". E sull’addio al progetto-stadio a Tor di Valle: "Faccio l’allenatore e non è una domanda per me, ma so che il presidente ha tanta voglia di fare uno stadio per la città e per i tifosi".